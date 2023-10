Άστον Βίλα: Υπέγραψε το νέο συμβόλαιο ο Γουότκινς (pic)

Η διοίκηση της ομάδας συναντήθηκε με τον Αγγλο άσο και συμφώνησαν στην επέκταση του συμβολαίου του, που έληγε το καλοκαίρι του 2026, για δύο επιπλέον χρόνια.

Ο 27χρονος άσος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2020 από την Μπρέντφορντ και από τότε έχει 116 συμμετοχές και 44 γκολ με τη φανέλα της ομάδας του Μπέρμιγχαμ. Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ στο νέο συμβόλαιο του έχει μπει ρήτρα εξαγοράς στα 100 εκατ. ευρώ.

Ο Γουότκινς, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ στο θριαμβευτικό 6-1 της Άστον Βίλα επί της Μπράιτον, την περασμένη εβδομάδα, επέστρεψε στην εθνική Αγγλίας για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2022, όταν μάλιστα είχε σκοράρει σε φιλικό με την Ακτή Ελεφαντοστού.



Aston Villa is delighted to announce Ollie Watkins has signed a new, long-term contract with the club! ✍️