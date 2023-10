Ραπινό: «Ήταν ένα τόσο απίστευτο ταξίδι» (vid)

Η δύο φορές νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία βοήθησε στη διαμόρφωση της ταυτότητας της OL Ρινγκ από την έναρξή της και πέρασε ολόκληρη την 11 σεζόν της καριέρας της στο NWSL με τον σύλλογο, αποχαιρέτησε στο «Lumen Field», το γήπεδο έδρας των Σιάτλ Σίχοκς του NFL.

«Νιώθω σαν στο σπίτι μου. Ήταν πάντα το πιο ασφαλές μέρος», είπε η 38χρονη Ραπινό.



«Αυτό ήταν πάντα το μέρος όπου μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου».

Οι συμπαίκτριες της Ραπινό βγήκαν στο γήπεδο με τις φανέλες προθέρμανσης με το νούμερο 15 προς τιμήν της. Αγκάλιασαν τη Ραπινό καθώς έβγαινε από το γήπεδο υπό τις επιδοκιμασίες του πλήθους, στους οποίους περιλαμβανόταν και η πέντε φορές χρυσή Ολυμπιονίκης στο μπάσκετ, σύντροφός της Σου Μπερντ.

«Είμαι λίγο χαμένη», είπε η Ολυμπιονίκης και νικήτρια της «Χρυσής Μπάλας» του 2019 σε δηλώσεις του στο γήπεδο μετά τον αγώνα.

«Το να μπορώ να παίζω εδώ όλη μου την καριέρα, σε μια πόλη είναι πολύ ιδιαίτερο να μπορώ να το έχω αυτό».



Η Ραπινό φόρεσε επίσης τη φανέλα των ΗΠΑ για τελευταία φορά τον περασμένο μήνα σε φιλικό αγώνα με τη Νότια Αφρική.

«Ήταν ένα τόσο απίστευτο ταξίδι», είπε η Ραπινό. « Ευχαριστώ σε όλους.»

A farewell fit for a legend.



Thank you, @mPinoe. You changed the game forever. pic.twitter.com/ZMiqsSMaBL