Για τα παιδιά που ονειρεύονται ο Μουρίνιο έφτιαξε μια υπέροχη ιστορία (vid)

Ο 19χρονος μέσος είναι ο δέκατος παίκτης της δεύτερης ομάδας των «τζιαλορόσι» που έκανε ντεμπούτο με τους μεγάλους επί των ημερών του Πορτογάλου στον πάγκο.

Ο Μουρίνιο ρωτήθηκε για τον Ντ' Αλέσιο, μετά το παιχνίδι με τη Σερβέτ, και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα το καλοκαίρι, όταν πολλά παιδιά είχαν συγκεντρωθεί έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας και φώναζαν προκειμένου κάποιος να τους ανοίξει και να δουν από κοντά την προπόνηση.

«Μου είπε ότι κι εκείνος μικρός ήταν έξω από τις προπονήσεις, αλλά κανείς προπονητής δεν άνοιγε τις πύλες. Χαίρομαι που το έκανα εγώ. Τώρα παίζει για τη Ρόμα, στο Europa League, στο Ολίμπικο, μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ας σας μιλήσει ο ίδιος» είπε ο Μουρίνιο, ενώ ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχοντας πάντα δίπλα του τον «Special One» δήλωσε:

«Σίγουρα το να λαμβάνουμε τον έπαινο του κ. Μουρίνιο είναι όμορφο και απίστευτο, για όσους κάνουν αυτή τη δουλειά και όσους προσπαθούν να την κάνουν. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο προπονητής είναι βασικός και θρύλος του ποδοσφαίρου, να τον έχεις εδώ και να δουλεύεις δίπλα του και να ακούς αυτά που έχει να προτείνει είναι το καλύτερο. Αν σκεφτώ αυτό το παιδί που όταν ήταν 7 χρονών ήταν έξω από την Τριγορία, περίμενε τους παίκτες και πήγαινε να παρακολουθήσει την Primavera και σήμερα με βλέπει να μπαίνω στο Olimpico μπροστά σε 60 χιλιάδες κόσμο και να έχω την οικογένειά μου. Κάθομαι εδώ… Δυσκολεύομαι να το πιστέψω, θα μου πάρει λίγο χρόνο για να καθίσω και να μιλήσω με τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο.

Αφιερώνω αυτή τη στιγμή στην οικογένειά μου, συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφέρω τον αδερφό μου Λεονάρντο γιατί περάσαμε μια δύσκολη και αρκετά ιδιαίτερη χρονιά. Με έμαθε να μην τα παρατάω και να έχω τη δύναμη να συνεχίσω, είναι σίγουρα ο ακρογωνιαίος λίθος μου. Προφανώς υπάρχουν η μαμά και ο μπαμπάς που κάνουν θυσίες από τότε που ήμουν μικρός, πίσω από κάθε παίκτη υπάρχει πάντα μια εργαζόμενη οικογένεια, ένας μπαμπάς που ζητά άδεια για να φύγει νωρίς από τη δουλειά, μια μητέρα που σε συνοδεύει παρόλο που έχει χίλια άλλα πράγματα να κάνουμε, είναι τα πιο σημαντικά. Πρέπει να τους είμαστε πάντα ευγνώμονες».

