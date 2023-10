Πρωτοφανές: Συνελήφθησαν δυο παίκτες της Λέγκια μετά το παιχνίδι με την Άλκμααρ! (vids)

Οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης επί ολλανδικού εδάφους για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Conference League.

Το παιχνίδι τελείωσε, οι ομάδες αποχωρούσαν από το γήπεδο και εκεί εκτυλίχθηκαν πρωτοφανή σκηνικά...

Οι ποδοσφαιριστές της πολωνικής ομάδας άρχισαν να επιβιβάζονται στο πούλμαν και την ίδια τισγμή η αστυνομία πήρε την απόφαση να «σφραγίσει» το γήπεδο υπό τον φόβο επεισοδίων καθώς αποχωρούσαν και οι οπαδοί της Λέγκια.

Έτσι, δύο παίκτες της πολωνικής ομάδας, οι Πάβελ Βζόλεκ και Μπάρτους Σλιζ, δεν μπόρεσαν να επιβιβαστούν στο πούλμαν. Το ίδιο και ο πρόεδρος της Λέγκια, Ντάριους Μιοντούσκι.

Οι παίκτες της Λέγκια άρχισαν να διαμαρτύρονται, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές δεν άλλαξαν την απόφασή τους και μάλιστα σύμφωνα με καταγγελίες ήταν ιδιαίτερα επιθετικοί και γρονθοκόπησαν τον πρόεδρο των Πολωνών!

Δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας, ο Ζοσουέ και ο Πάνκοφ προσπάθησαν να υπερασπιστούν τον πρόεδρο, συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα!

Χρειάστηκε η επέμβαση ανθρώπων της πρεσβείας της Πολωνίας, αλλά οι Ολλανδοί εξακολουθύν να κρατούν τους παίκτες μέχρι το πρωί της Παρασκευής!

A recording of Legia Warsaw owner Daiusz Mioduski being physically assaulted by Dutch police outside the Legia team bus. I'm speechless.



Just imagine if this was Perez or Al-Khelaifi.pic.twitter.com/eMvl3PbtFB