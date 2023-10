«Δηλητηριώδες» πανό στο «Βελοντρόμ» από τους οπαδούς της Μαρσέιγ!

«Το μίσος μας. Η υπερηφάνεια μας». Με αυτές τις λέξεις που κοσμούσαν ένα τεράστιο πανό στο πέταλο του «Βελοντρόμ», οι South Winners, ο πιο σκληρός σύνδεσμος οπαδών της Μαρσέιγ, που πρωταγωνίστησε στα πρόσφατα περιστατικά απειλών κατά του Προέδρου και όλου του Δ.Σ. της γαλλικής ομάδας θέλησε να δείξει την στάση του λίγο πριν από την σέντρα του αγώνα με την Μπράιτον για την 2η αγωνιστική του Europa League.

A cracking atmosphere in the Vélodrome ahead of Marseille-Brighton.



