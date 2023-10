Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς με την Μπάτσκα Τόπολα

Χωρίς εκπλήξεις, με 4-2-3-1 και όλα τα βασικά του όπλα στην ενδεκάδα, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με την Μπάτσκα Τόπολα για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ για την αναμέτρηση με τους Σέρβους είναι εξής: Πασχαλάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόι, Κίνι - Χέσε, Καμαρά - Μασούρας, Φορτούνης, Ποντένσε - Ελ-Κααμπί.

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μπάτσκα Τόπολα! / Our line-up for today’s match against FK TSC Bačka Topola!#Olympiacos #UEL #TSCOLY pic.twitter.com/AuApjyW5vX