Σοβαρά επεισόδια στη Μασσαλία πριν από το Μαρσέιγ-Μπράιτον (vids)

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οπαδοί της γαλλικής ομάδας αναζητούσαν τους φιλάθλους της Μπράιτον που είχαν ταξιδέψει για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ.

Όταν τους εντόπισαν τους επιτέθηκαν και ακολούθησαν συγκρούσεις και μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων και με την αστυνομία.

Μάλιστα, οι υπεύθυνοι ενός μπαρ στο οποίο βρίσκονταν οπαδοί της Μπράιτον, χρειάστηκε να κατεβάσουν τα ρολά προκειμένου να προστατεύσουν την επιχείρησή τους.

