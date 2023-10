Αμερικανοί φίλαθλοι ζήτησαν αποζημίωση επειδή δεν έπαιξε ο τραυματίας Μέσι! (pic)

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, ωστόσο δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί λόγω του μυϊκού προβλήματος που αντιμετωπίζει χάνοντας τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι.

Η απουσία του Μέσι, μάλιστα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους οπαδούς της Σικάγο Φάιρ αλλά και της Ίντερ Μαϊάμι, που ζήτησαν αποζημίωση για τα πανάκριβα εισιτήρια που πλήρωσαν για να δουν τον Αργεντινό αστέρα.

Χαρακτηριστικό είναι το πλακάτ που σήκωσε φίλαθλος των γηπεδούχων, αναφέροντας: «Μας λήστεψαν. Θέλουμε τα χρήματά μας πίσω», με τους φίλους της Ίντερ Μαϊάμι να συμφωνούν.

When you buy an expensive ticket to see Messi and the 🐐 is injured pic.twitter.com/gIfKQCB0Un