Εφιάλτης οι Άγγλοι για την Παρί

H Νιούκαστλ επιβλήθηκε της Παρί με 4-1 και ανάγκασε τους Γάλλους στην πιο βαριά ήττα της ιστορίας τους στο Champions League, ισοφαρίζοντας παράλληλα την μεγαλύτερη σε έκταση νίκη αγγλικής ομάδας κόντρα στους Παριζιάνους.

Συγκεκριμένα, το 2004 η Τσέλσι είχε επιβληθεί της Παρί με 3-0 και 19 χρόνια μετά η Νιούκαστλ στην επιστροφή της στο Champions League μετά από δύο δεκαετίες διέλυσε τους Γάλλους στο St. James Park.

H Παρί, μάλιστα μετράει 10 ήττες κόντρα σε αγγλικές ομάδες, που αποτελούν των εφιάλτη των Παριζιάνων στο Champions League και ιδιαίτερα η Μάντσεστερ Σίτι που μετράει τέσσερις νίκες, έναντι μόλις μιας των Γάλλων.

Αυτή μάλιστα ήταν η μεγαλύτερη νίκη που έχουν καταγράψει οι «Καρακάξες» στο Champions League, με την απόλυτη επικράτηση κόντρα στην Παρί να προκαλεί κρότο σε όλη την Ευρώπη.

3 - Newcastle's 4-1 win over PSG was the Mapgies' biggest ever winning margin in a UEFA Champions League match, and heaviest group stage defeat for the French club in the competition since a 0-3 loss to Chelsea in September 2004. Remarkable. pic.twitter.com/FNNgMIfzPH