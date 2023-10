Πάει Κατάρ ο Γκαλτιέ - Ποια ομάδα αναλαμβάνει (pic)

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 57χρονος Γάλλος προπονητής έχει ήδη συμφωνήσει με τη νέα του ομάδα, έτσι ώστε να αντικαταστήσει στον πάγκο την τον Ερνάν Κρέσπο, ο οποίος απολύθηκε πριν από μερικές ημέρες.

Έτσι, ο Γκαλτιέ είναι έτοιμος για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, όντας χωρίς δουλειά από τον περασμένο Ιούνιο, όταν αποχώρησε από το «τιμόνι» της Παρί Σεν Ζερμέν. Μάλιστα, αυτή θα είναι και η πρώτη φορά που θα εργαστεί σε σύλλογο εκτός Γαλλίας, αφού στο παρελθόν έχει προπονήσει Σεντ Ετιέν, Λιλ και Νις.

🚨 EXCLUSIVE: Christophe Galtier on the verge of being appointed as new Al Duhail head coach, talks at final stages with Qatari club — here we go! 🇶🇦



Hernán Crespo has been fired and the plan is now to appoint Galtier as new manager if all goes to plan. pic.twitter.com/g58ST8AuWK