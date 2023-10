Στη δημοσιότητα η συνομιλία του διαιτητή με τον VAR για τη φάση με το ακυρωθέν γκολ της Λίβερπουλ!

Συνεχίζονται οι εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο με την λάθος απόφαση των διαιτητών να ακυρώσουν το γκολ της Λίβερπουλ κόντρα στην Τότεναμ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν Μέσα από την Αγγλία, το προσεχές διάστημα η Ένωση Διαιτητών της Αγγλίας (PGMOL) αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα τη συνομιλία του διαιτητή της αναμέτρησης με τον Video Assistant Reffere.

Πάντως, τόσο ο VAR Ντάρεν Ίνγκλαντ, και ο AVAR, Νταν Κουκόσο έχουν τιμωρηθεί για το τραγικό λάθος στο Τότεναμ-Λίβερπουλ, καθώς αντικαταστάθηκαν αμφότεροι από τα παιχνίδια Νότιγχαμ Φόρεστ - Μπρέντφορντ και Φούλαμ - Τσέλσι στα οποία είχαν οριστεί.

🚨| The audio of the conversations between the match officials involved in the VAR controversy during Liverpool's defeat at Tottenham WILL be released. pic.twitter.com/4AJKLS6Eyc