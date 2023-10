Μπούσης μετά το 2-0 επί της ΑΕΚ: «Πάντα θα πιστεύω σε αυτή την ομάδα» (pic)

Ο ΟΦΗ επικράτησε στο Ηράκλειο με 2-0 της ΑΕΚ και ο Δημήτρης Μπούσης έσπευσε μέσω Twitter να στείλει το δικό του μήνυμα.

«Ακριβώς όπως είπα αυτή την εβδομάδα. Πάντα θα πιστεύω σε αυτή την ομάδα και πάντα θα παλεύουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πολύ περήφανος για εσάς. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Συνεχίζουμε όλοι μαζί. Μόνο ΟΦΗ!» ανέφερε στο tweet του ο Δημήτρης Μπούσης μετά τη νίκη του Ομίλου επί της ΑΕΚ.

Δείτε το tweet:

Just like I said this week. I will always believe in this team and we will always fight for the best result. Very proud of you all. Thank you for all the support in the stadium. Keep going all together ⚫️⚪️ Mono ΟΦΗ pic.twitter.com/x0vJBiruwI