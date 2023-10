Οι δυο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες για το σαμπιονά με τη Ρεν να παίρνει τη νίκη με 3-1.

Ωστόσο, το... highlight είχε ως πρωταγωνίστριες τις μασκότ των δύο ομάδων σε ένα σκηνικό περίεργο και ξεκαρδιστικό.

Και, μάλιστα, η μασκότ της Ναντ χρειάστηκε να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο!

FC Nantes’ mascot had to be stretchered off after being rugby tackled by Brittany rivals Rennes’ mascot yesterday evening 🤣 pic.twitter.com/IHbtFIlowJ