Οι οπαδοί της Ραπίντ σήκωσαν πανό της Θύρας 13: «Η ιστορία έχει επαναληφθεί, μόνοι σας έχετε αλληλοσκοτωθεί»

Συγκεκριμένα, το πανό που σήκωσαν στο ντέρμπι της αυστριακής πρωτεύουσας με την Αούστρια, ανέφερε: «Η ιστορία έχει επαναληφθεί μόνοι σας έχετε αλληλοσκοτωθεί». Επί της ουσίας οι οργανωμένοι οπαδοί της Ραπίντ που είναι αδελφοποιημένοι με τους φίλους του Παναθηναϊκού, απαντούν στην Original 21 και στα όσα υποστήριξαν πρόσφατα οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ με ανάρτησή τους στα social media.

Δείτε το πανό:

01.10.2023, Ultras Rapid Wien🇦🇹 saying that the Original 21 (AEK🇬🇷) killed their own in the fight between BBB & Gate 13 vs Original 21 https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/tNmpVjqAL9