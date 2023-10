Με Ντόη, Αλεξανδρόπουλο και Ποντένσε ο Ολυμπιακός - Οι 11 του ΠΑΣ

Ο Ολυμπιακός έχει απουσίες κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα στους Ζωσιμάδες και οι Ντόη, Ορτέγκα, Αλεξανδρόπουλος και Ποντένσε πήραν φανέλα βασικού.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ντόη, Φρέιρε, Ορτέγκα, Καμαρά, Αλεξανδρόπουλος, Φορτούνης, Ποντένσε, Μπιέλ και Ελ Κααμπί.

Για τον ΠΑΣ Γιάννινα ο Στάικος επέλεξε: Κλέιμαν, Σόρια, Τσούσης, Παντελάκης, Μπακαδήμας, Λιάσος, Μπιλμπάο, Ροσέρο, Παμλίδης, Τζίμας, Μπαλάν.

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Giannina is powered by @Stoiximan!#Olympiacos #slgr #PASOLY #Stoiximan pic.twitter.com/g1caGSYvV3