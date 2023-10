Συμβαίνουν και αλλού: Στάζει το σκέπαστρο στο «Ολντ Τράφορντ» και οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ κράζουν

Σε τι αναφερόμαστε; Μα, φυσικά, στο σκέπαστρο που στάζει στο «θέατρο των ονείρων». Ναι, χθες η Γιουνάιτεντ υποδέχθηκε την Πάλας και το σκέπαστρο έσταζε με φίλους της ομάδας να το καταγράφουν.

«Ήταν ένα... υγρό απόγευμα στο Ολντ Τράφορντ. Οι Γκλέιζερ θα πρέπει να φτιάξουν την οροφή», έγραψε ο φίλαθλος ποστάροντας ένα βίντεο με σταγόνες να πέφτουν στους φιλάθλους.

Η ανάρτηση προκάλεσε πολλά σχόλια, με αρκετούς συν-οπαδούς του να κάνουν λόγο για ντροπή για ένα κλαμπ τέτοιας εμβέλειας να αφήνει σε τέτοια κατάσταση το γήπεδο και να προκαλεί προβλήματα στους... πελάτες του.

