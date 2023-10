Ευνοήθηκε η Τότεναμ, αλλά ο Ποστέκογλου δήλωσε: «Δεν είμαι λάτρης του VAR»

Η ομάδα διαιτητών Professional Game Match Officials Ltd παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος απόφαση να ακυρωθεί το γκολ του εξτρέμ της Λίβερπουλ Λουίς Ντίαζ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, στην εντός έδρας νίκη της Τότεναμ με 2-1, μιλώντας για ανθρώπινο λάθος.

«Νομίζω ότι έχω καταγράψει ότι δεν ήμουν ποτέ πραγματικά θαυμαστής του από τότε που κυκλοφόρησε», είπε στους δημοσιογράφους μετά το παιχνίδι ο Ποστέκογλου.

«Όχι για κανέναν άλλο λόγο αλλά επειδή νομίζω ότι περιπλέκει τομείς του παιχνιδιού που πίστευα ότι ήταν αρκετά ξεκάθαροι στο παρελθόν, αλλά μπορώ να δω ταυτόχρονα γιατί ήταν αναπόφευκτο να μπει η τεχνολογία. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε.

«Το παιχνίδι είναι γεμάτο με ιστορικές διαιτητικές αποφάσεις που δεν ήταν σωστές, αλλά όλοι αποδεχθήκαμε ότι ήταν μέρος του παιχνιδιού γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους», είπε ακόμα ο τεχνικός της Τότεναμ

«Πιστεύω ότι οι άνθρωποι έχουν την εσφαλμένη αντίληψη ότι το VAR θα είναι χωρίς λάθη. Είναι θέμα ερμηνείας και εξακολουθούν να το χειρίζονται ανθρώπινα όντα. Όταν βάζεις τόσο ψηλά τον πήχη σε κάτι, θα αποτύχει πάντα, οπότε αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το VAR κάποια στιγμή θα είναι τέλειο, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ».

"No form of technology is going to make the game errorless, if people are thinking VAR at some point is going to be perfect that's never going to happen" 😮



