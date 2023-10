Χαμός με ΜακΆλιστερ-Ρομέρο: «Λογικό να νικάς με 12 παίκτες»-«Πήγαινε σπίτι να κλάψεις» (pics)

Εννοείται πως στο επίκεντρο της κόντρας των δύο Αργεντινών ποδοσφαιριστών ήταν όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο με τους «κόκκινους» να τα βάζουν με τις διαιτητικές αποφάσεις που προκάλεσαν και την λανθασμένη ακύρωση του γκολ τους Λουίς Ντίας.

Οι Λονδρέζοι πήραν τελικά τη νίκη με 2-1 και ο Ρομέρο ανέβασε μετά τον αγώνα μια πανηγυρική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Λογικό να νικάς όταν παίζεις με δώδεκα παίκτες» σχολίασε ο ΜακΆλιστερ... ρίχνοντας έτσι την σπόντα του για τη βοήθεια που είχε η Τότεναμ από τη διαιτησία.

Ο Ρομέρο δεν το... άφησε να πέσει κάτω και απάντησε: «Πήγαινε σπίτι σου να κλάψεις».

🚨😬| Alexis MacAllister under Cristian Romero’s post regarding Tottenham’s win against Liverpool:



“Normal when you play with 12”



Romero replies: “Go cry at home” pic.twitter.com/2KZkNCibKj