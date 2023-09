Τάκλιν για... φυλακή: Ο Νάτσο κόντεψε να κόψει την καριέρα του Πόρτου (vid)

Στο 90+4' και με το ματς να έχει κριθεί υπέρ των Μαδριλένων (0-3), ο Πόρτου έφυγε στο ανοιχτό γήπεδο και ο Νάτσο με δολοφονικό τάκλιν βρήκε με τις τάπες τον αστράγαλο του επιθετικού της Χιρόνα.

Ο Ισπανός στόπερ της Ρεάλ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, όπως ήταν φυσικό, ενώ ο Πόρτου αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο, υποφέροντας από τον πόνο.

Δείτε παρακάτω το video:

This was the red card tackle from Nacho Fernandez on Cristian Portu which put him in a stretcher. 😬🚑pic.twitter.com/cXrEY69nm6