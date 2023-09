Αδιανόητο μπέρδεμα: Ο VAR του Τότεναμ-Λίβερπουλ θεώρησε ότι το γκολ του Ντίας μέτρησε!

Όλα ξεκίνησαν στο 34’ - με το σκορ στο 0-0 -, αφού ο Σαλάχ βρήκε τον Λουίς Ντίας στο «ξέφωτο» και ο Κολομβιανός βρήκε δίχτυα όμως το γκολ ακυρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες ως οφσάιντ.

Αν και ο εξτρέμ φαινόταν ότι καλύπτεται, το τέρμα του δεν μέτρησε και αυτό κακώς συνέβη καθώς οι «σωστές» γραμμές δείχνουν ότι ήταν κανονικό και έπρεπε να έχει μετρήσει, όπως παραδέχθηκε και η PGMOL (επιτροπή διαιτησίας), μετά το τέλος του αγώνα…

Η PGMOL στην εξήγησή της αποκάλυψε και την απίστευτη γκάφα του VAR της αναμέτρησης, Ντάρεν Ίγκλαντ, καθώς θεώρησε ότι η απόφαση εντός γηπέδου ήταν ότι το γκολ του Ντίας είχε μετρήσει κανονικά από τον διαιτητή!

Μόλις βγήκε στους τηλεοπτικούς δέκτες το «check complete» έγινε με την υπόθεση ότι το γκολ είχε μετρήσει και ότι ο Ντίας ήταν onside, κάτι που φυσικά δεν ίσχυσε με την Λίβερπουλ να εκφράζει τα έντονα παράπονά της!

PGMOL announce that VAR Darren England thought the on-field decision was that Luis Díaz's goal had been given.



The 'check complete' was made under that assumption that the goal would stand and Diaz was onside 🥴 pic.twitter.com/yMzNxav892