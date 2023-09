Άλλο επίπεδο στο ντέρμπι των Βάσκων: Οπαδός της Μπιλμπάο κάθισε ανάμεσα στους οπαδούς της Σοσιεδάδ (vid)

Μπορεί η Μπιλμπάο να γνώρισε βαριά ήττα από την Σοσιεδάδ (3-0), ωστόσο αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις στο ντέρμπι των Βάσκων ήταν η επίδειξη πολιτισμού που έδειξαν και οι δύο πλευρές.

Συγκεκριμένα, τηλεοπτικό πλάνο συνέλαβε οπαδό της Μπιλμπάο ανάμεσα σε φιλάθλους της Σοσιεδάδ που έχουν στήσει πάρτι στην εξέδρα, με τον φίλο των «ερυθρόλευκων» να χαίρεται με την χαρά τους!

Η Μπιλμπάο, μάλιστα ανάρτησε το video στα Social Media, σχολιάζοντας: «Αυτοί είμαστε. Πάντα Αθλέτικ. Στις καλές και στις κακές στιγμές. Είμαστε η Αθλέτικ».

This is who we are. Always Athletic, in the good times and the bad.



𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 𝗔𝗧𝗛𝗟𝗘𝗧𝗜𝗖#RealSociedadAthletic #LaLigaHighlights pic.twitter.com/KCgwdbqPTU