Απίστευτο: Εβαλαν λάθος τις γραμμές του οφσάιντ και στέρησαν καθαρό γκολ από την Λίβερπουλ! (pic)

Η Λίβερπουλ έπαιξε με 10 παίκτες από το 26’ και από το 69’ με 9, είδε την εστία της να παραβιάζεται με αυτογκόλ στο 96’, κι όμως, η ατυχία της ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί υπήρξε μια απόφαση σε βάρος της, σε μια φάση που θα μπορούσε να έχει γράψει διαφορετικά την ιστορία.

Στο 34’ - με το σκορ στο 0-0 - ο Σαλάχ βρήκε τον Λουίς Ντίας στο «ξέφωτο» και ο Κολομβιανός βρήκε δίχτυα όμως το γκολ ακυρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες ως οφσάιντ. Αν και ο εξτρέμ φαινόταν ότι καλύπτεται, το τέρμα του δεν μέτρησε και αυτό κακώς συνέβη καθώς οι «σωστές» γραμμές δείχνουν ότι ήταν κανονικό και έπρεπε να έχει μετρήσει, όπως παραδέχθηκε και η PGMOL (επιτροπή διαιτησίας), μετά το τέλος του αγώνα…

"PGMOL acknowledge a significant human error occurred during the first half of Tottenham Hotspur v Liverpool."



