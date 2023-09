Γκολ και ασίστ σε 27 λεπτά ο Μπακασέτας με την Τράμπζονσπορ (vids)

Ο άλλοτε άσος της ΑΕΚ και αρχηγός της Εθνικής μας ομάδας είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση της Τραπεζούντας με την Πεντίκσπορ. Στο 3' ήταν ο παίκτης που έδωσε την ασίστ στον Ονουάτσου για να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του για να έρθει στο 27' ο «Μπάκα» με δικό του γκολ να γράψει το 2-0.

Στο 36' η Πεντίκσπορ μείωσε με τον Τσεκίτσι που είχε γραφτεί στο παρελθόν για την ΑΕΚ.

Paul Onuachu heads home the opener!

Anastasios Bakasetas with a great corner-kick delivery for the assist!pic.twitter.com/94a3UVK8BP