Ο Μαντουέκε ήταν τραυματίας και τα... έδωσε όλα σε πάρτι! (vid)

Μετά την διαρροή του video, μάλιστα ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο είχε συζήτηση με τον Άγγλο μεσοεπιθετικός, τονίζοντας του ότι η συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτη.

«Ήταν κάτι που έπρεπε να το αποφύγει. Πρέπει να καταλάβει ότι είναι στην Τσέλσι και αυτή η συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή, έπρεπε να αποφύγει όλο αυτό που συνέβη», ανέφερε ο προπονητής των Λονδρέζων.

Mauricio Pochettino has spoken to Noni Madueke about his behaviour after the Chelsea winger was spotted partying when he was injured (via @BobbyVincentFL) pic.twitter.com/G65sW7I3YB