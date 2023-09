Μυθικός τερματοφύλακας στη Γ΄ Γαλλίας: Έπιασε πέναλτι και σκόραρε μέσα σε λίγα λεπτά!

Ο Γάλλος τερματοφύλακας που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της Γαλλίας, αρχικά έπιασε πέναλτι στο 90ο λεπτό και λίγα λεπτά αργότερα σκόραρε με κεφαλιά για το 1-1!

Όπως είναι φυσικό ο Αντονί Μπεβ κέρδισε κάτι παραπάνω από 15 λεπτά δημοσιότητας στην Γαλλία, αφού το να πιάσει πέναλτι και να σκοράρει τερματοφύλακας είναι κάτι πρωτόγνωρο.

