Τέλος στο θρίλερ: Ο παίκτης της Νις πείστηκε από τους πυροσβέστες και αποχώρησε από τη γέφυρα (vid)

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ρεπορτάζ στα γαλλικά ΜΜΕ, ο Αλεσίς Μπεκά είναι πια ασφαλής καθώς πείστηκε από πυροσβέστες και διαπραγματευτές της αστυνομίας να μην κάνει πράξη την απειλή του.

Ο 22χρονος παίκτης, μετά από ερωτική απογοήτευση, απειλούσε να πέσει από την οδογέφυρα Μανιάν στον αυτοκινητόδρομο Α8.

Φερόταν να σταμάτησε το όχημά του στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, προτού απειλήσει να πηδήξει στο κενό.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρέθηκαν αμέσως στο, όπως και ψυχολόγος της Νις.

🚨🚨🚨 Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago.



Our thoughts are with him and his loved ones during this time. This underscores the urgent need for mental health awareness and resources in our… pic.twitter.com/xA1Bur7ws2