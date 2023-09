Εικόνα που σοκάρει: Παίκτης της Νις απειλεί να αυτοκτονήσει! (pics)

Ο Αλεξίς Μπεκά Μπεκά απειλεί να πηδήξει από τη γέφυρα του Magnan στον αυτοκινητόδρομο A8, με την δεξία λωρίδα με κατεύθυνση από την Ιταλία προς το Aix-en-Provence να είναι κλειστή αυτό το πρωί εξαιτίας αυτού του γεγονότος.

Οι διασώστες στο σημείο κάνουν τα πάντα για να τον πείσουν να μην πηδήξει, ενώ η ομάδα έστειλε στο σημείο και ειδικό ψυχολόγο.

Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες:

OGC Nice player Alexis Beka Beka is currently threatening to commit suicide by standing on the edge of the Magnan bridge, located on the A8 motorway in Nice. pic.twitter.com/TVWbqlL559