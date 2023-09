Οι Σαουδάραβες μας παίρνουν τους παίκτες, τώρα θέλουν να μας πάρουν και τους διαιτητές

Αυτό αναφέρουν σε σχετικό δημοσίευμά τους οι βρετανικοί Times, σημειώνοντας πως οι Σαουδάραβες έχουν πια στο... στόχαστρό τους Ευρωπαίους διαιτητές σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερα το δικό τους ποδοσφαιρικό προϊόν.

Αυτό που θέλουν οι ιθύνοντες του ποδοσφαίρου στη Σαουδική Αραβία είναι να προσλάβουν διαιτητές από την Πρέμιερ Λιγκ και από άλλα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε μόνιμη βάση για να σφυρίζουν στους αγώνες της χώρας τους σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής σεζόν.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο, προς το παρόν τουλάχιστον, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό, όπως επίσης και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να τους δελεάσουν ώστε να πραγματοποιηθούν οι... μεταγραφές των διαιτητών.



🔺 NEW: Saudi Arabia is looking to recruit leading referees from the Premier League and across Europe to officiate on a full-time basis in the Gulf state https://t.co/6p7yBa0OtM