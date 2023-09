🎶 CAMPEONES 🎶 CAMPEONES 🎶 OE OE OE 🎶 @HoustonDynamo are the @opencup Champs. pic.twitter.com/pZ3gLDiiJf

Ο Αργεντινός σταρ δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του στον τελικό του US Cup, με την Ίντερ Μαϊάμι να γνωρίζει την ήττα από την Χιούστον με 2-1.

No Μέσι, no party για την Ίντερ Μαϊάμι: Ήττα από την Χιούστον στον τελικό του US Cup