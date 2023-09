H Nάπολι ανάρτησε video τρολάρισμα για τον Οσιμέν και εξόργισε τον Νιγηριανό στράικερ! (vid)

Αιτία στάθηκε ένα video τρολάρισμα που ανάρτησαν οι «Παρτενοπέι» στο TikTok, για το χαμένο πέναλτι του Οσιμέν κόντρα στην Μπολόνια, εξοργίζοντας τον Νιγηριανό επιθετικό.

Ο Νιγηριανός φορ είναι έτοιμος να κινηθεί νομικά, σύμφωνα με τον ατζέντη του, με τη Νάπολι να κατεβάζει το video, όμως το κακό είχε ήδη γίνει για την πρωταθλήτρια Ιταλίας.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.



⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD