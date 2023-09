Αντίπαλοι ΑΕΚ: Αποκλείστηκε από το Carabao Cup η Μπράιτον - Έχασε στο Λονδίνο από την Τσέλσι (vid)

H Τσέλσι απείλησε πρώτη στο 3' με τον Μούντρικ, ενώ είχε ακόμη μία καλή στιγμή στο 7' με τον Τζάκσον, με την Μπράιτον να κάνει αισθητή την παρουσία της στο 11' με τον Ζοάο Πέδρο. Το 2-2 παρέμενε με τους «γλάρους» να έχουν ακόμη μία τελική στο 22' με τον Νταχούντ και στο 24' με τον Ζοάο Πέδρο, με την Τσέλσι να έχει μεγάλη ευκαιρία στο 30' με τον Πάλμερ.

Το 0-0 παρέμενε με την Μπράιτον να απειλεί στο 33' με τον Φάτι με το ημίχρονο να λήγει 0-0 και την καλή στιγμή του Πάλμερ στο 45+2'.

Με την έναρξη του β' μέρους τα δεδομένα άλλαξαν με την Τσέλσι να σκοράρει για πρώτη σκοράρει για πρώτη φορά μέσα στον Σεπτέμβριο. Ο Τζάκσον ήταν αυτός που έδωσε στο 50' το προβάδισμα στους «μπλε».

Η Μπράιτον έβγαλε αντίδραση με τον Μπαλέμπα στο 55' για να έρθει στο 60' η προσπάθεια του Μπουανανότε και του Μπαλέμπα. Το 1-0 παρέμενε με την Τσέλσι σε δύο περιπτώσεις στο 62' να απειλεί. Στο 67' οι προσπάθειες των Γκίλμουρ και Νταχούντ δεν είχαν ευτυχή κατάληξη. Στο 71' ο Τζάκσον σκόραρε για 2η φορά, όμως το γκολ δεν μέτρησε, μιας και ο σκόρερ καταλογίστηκε σε θεση οφσάιντ.

Στο 74' η κεφαλιά του Μαρς που είχε μπει λίγο νωρίτερα στο ματς δεν κατέληξε στο πλεκτό, με το «μπλε» προβάδισμα να παραμένει ως έχει. Εν τέλει το 1-0 έμελλε να δώσει την πρόκριση στην Τσέλσι που συνεχίζει στον 4ο γύρο της διοργάνωσης.

Η ενδεκάδα της Μπράιτον: Φερμπρούγκεν, Λάμπτεϊ, Φαν Χέκε, Ίγκορ, Εστουπινιάν, Νταχούντ (70' Χίνσελγουντ), Μπαλέμπα (64' Γκίλμουρ), Μπουανανότε (78' Λαλάνα), Φάτι (46' Μαρς), Μιτόμα (64' Γουέλμπεκ), Ζοάο Πέδρο.

From Caicedo ➡Matsen➡Cole Palmer ➡Nicolas Jackson a beautiful chelsea goal against Brighton.



He has more goals than Rashford this season😭 pic.twitter.com/eaCjFwtFsp