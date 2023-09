Μπούσης: «Όλοι μαζί πάμε δυνατά με την ΑΕΚ» (Pic)

Μετά το 1-1 στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό ο αντιπρόεδρος του ΟΦΗ Δημήτρης Μπούσης και γιος του ιδιοκτήτη, Μιχάλη, έστειλε μήνυμα για τους Κρητικούς εν όψει του αγώνα της Δευτέρας με την ΑΕΚ στο Γεντί Κουλέ.

«Όλοι μαζί πάμε δυνατά με την ΑΕΚ την Δευτέρα. Ναι θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα και να έχουμε περισσότερους βαθμούς αλλά πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και να προσπαθήσουμε σε κάθε ματς, ότι και να συμβαίνει. Κάθε φορά και ένα παιχνίδι. Όλα είναι στο χέρι μας. Να μείνουμε ενωμένοι και μαζί», έγραψε στο Twitter.

All together let’s go strong with AEK on Monday. Yes we could be even better and we could have more points but we have too believe in ourselves and push in every match no matter what happens prior. One game at a time. Everything is in our hands. Stay united and stay together.…