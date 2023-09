Μίλαν: Έγινε το πρώτο βήμα με τον δήμο για το νέο γήπεδο 70.000 θέσεων

Η Μίλαν ανέφερε ότι είχε καταθέσει μια προκαταρκτική πρόταση στο δημοτικό συμβούλιο του Σαν Ντονάτο, ένα προάστιο νότια του Μιλάνου, με στόχο μια περιοχή όπου θέλουν να χτίσουν ένα νέο γήπεδο 70.000 θέσεων, παράλληλα με την έδρα του συλλόγου και το μουσείο.

«Είναι ένα πρώτο βήμα», δήλωσε ο πρόεδρος της Μίλαν Πάολο Σκαρόνι σε συνέντευξη Τύπου που παρουσίασε το έργο.



Το σχέδιο είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία το 2025 και να μεταφερθεί στη νέα εγκατάσταση το 2028.

Όπως και άλλοι ιταλικοί σύλλογοι, η Μίλαν, η οποία ελέγχεται από το αμερικανικό ταμείο RedBird, δεν διαθέτει δικό της γήπεδο, κάτι που θεωρείται βασικός μοχλός για την αύξηση των εσόδων.

Μίλαν και Ίντερ βρίσκονται σε συνομιλίες για χρόνια με την πόλη του Μιλάνου για να προωθήσουν ένα κοινό έργο για την ανοικοδόμηση του «Σαν Σίρο», το οποίο χτίστηκε τη δεκαετία του 1920 και είναι επί του παρόντος η έδρα και των δύο ομάδων.

Το έργο σταμάτησε εν μέσω πολιτικών αντιπαραθέσεων και «κανόνων κληρονομιάς» στην Ιταλία που προστατεύουν τα ιστορικά κτίρια.

Δεν αποκαλύφθηκαν οικονομικές λεπτομέρειες του σχεδίου, αλλά πηγή που συμμετείχε στη διαδικασία ανέφερε στο Reuters ότι θα απαιτούσε επένδυση τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

