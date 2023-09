Με Σολμπάκεν ο Ολυμπιακός κόντρα στον Άρη

Φανέλα βασικού για το ματς κόντρα στον Άρη έχει πάρει ο Όλα Σολμπάκεν, με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ να τον προτιμά αντί του Ντάνιελ Ποντένσε, ενώ επιστρέφει στην 11άδα και ο Σαντιάγο Έσε μετά τον τραυματισμό του κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Αναλυτικά, ο Πασχαλάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Φρέιρε και Κίνι στην τετράδα της άμυνας. Ο Μαντί Καμαρά με τον Έσε βρίσκονται στα χαφ, ο Μασούρας με τον Σολμπάκεν στα δύο άκρα και ο Φορτούνης πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Ολυμπιακός (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Φρέιρε, Κίνι - Καμαρά, Έσε - Μασούρας, Φορτούνης, Σολμπάκεν - Ελ Κααμπί.

🔴⚪️Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan!#Olympiacos #slgr #OLYARIS #Stoiximan pic.twitter.com/YtlDnsbwYq