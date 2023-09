«Ψέμα»! Η απάντηση του Νεϊμάρ στις φήμες ότι θέλει να «φάει» τον Ζεσούς (pic)

Ο Βραζιλιάνος μετά το παιχνίδι με την Ναβμπαχόρ Ναμανγκάν (1-1) φέρεται να ζήτησε να απολυθεί ο Πορτογάλος προπονητής, με τον οποία φέρεται να είχε λογομαχία στα αποδυτήρια.

Ο Νεϊμάρ, όμως, το αρνήθηκε, με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram γράφοντας:

«Είναι ψέμα. Πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε αυτά τα πράγματα. Ιστοσελίδες σαν τη δική σας που έχουν εκατομμύρια ακόλουθους δεν πρέπει να δημοσιεύουν αυτές τις ψεύτικες ειδήσεις. Με τον μέγιστο σεβασμό σας ζητώ να σταματήστε αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλη ασέβεια σε αυτό».

Neymar commented on an Instagram post about him that says:



“Neymar with a face of boredom. You know when you just finish work? That’s the face, he has already given up on football, let’s be honest”



Neymar’s reply: “Stop posting shit!” pic.twitter.com/jdeCfPiXcS