Το μήνυμα του Αϊτόρ στον Μάγκνουσον: «Είμαστε όλοι μαζί σου, μάγκα»

Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον στάθηκε πολύ άτυχος χθες στη Λεωφόρο, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στα πρώτα δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκός-ΑΕΚ. Αν κάποιος καταλαβαίνει τι περνάει είναι ο Αϊτόρ, ο οποίος πέρυσι είχε υποστεί κι αυτός ρήξη χιαστού.

Ο Ισπανός φορ έστειλε το δικό του μήνυμα στον Ισλανδό συμπαίκτη του. «Θα σε κάνει πιο δυνατό. Είμαστε όλοι μαζί σου, μάγκα», έγραψε χαρακτηριστικά.

It will make you stronger! We are all with you, Maga ☘️🙏🏽 https://t.co/HuhnkGder4