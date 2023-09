ΑΕΚ: Σταθερά στις κλήσεις της Κροατίας ο Βίντα

Σταθερά στις επιλογές του Ζλάτκο Ντάλιτς για τις υποχρεώσεις της εθνικής Κροατίας στα προκριματικά του Euro 2024 βρίσκεται ο Ντομαγκόι Βίντα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός κάλεσε τον έμπειρο αμυντικό της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με την Τουρκία στο Όσιγεκ (12/10) και την Ουαλία στο Κάρντιφ (15/10).

Ο Βίντα μετρά 102 συμμετοχές με το εθνόσημο και βοηθά με την εμπειρία του όποτε κληθεί να αγωνιστεί. Εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Ιβάν Πέρισιτς, αλλά επέστρεψε ο Μάρκο Λιβάγια.

Η Κροατία είναι πρώτη στον όμιλο με 10 βαθμούς σε τέσσερις αγώνες, ενώ 10 αλλά σε πέντε ματς έχει η Τουρκία και ακολουθούν Αρμενία και Ουαλία έχοντας από 7 βαθμούς σε πέντε αγώνες.



