Το μήνυμα του Γκριεζμάν μετά τη νίκη επί της Ρεάλ: «Παιδιά, να πάτε σχολείο με φανέλες της Ατλέτικο» (vid)

Οι «ροχιμπλάνκος» επικράτησαν με 3-1 της «βασίλισσας» και της έσπασαν το αήττητο μέχρι το βράδυ της Κυριακής στην Πριμέρα Ντιβιζιόν.

Στις δηλώσεις μετά την αναμέτρηση, ο σταρ της Ατλέτικο δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά του και προέτρεψε τα πιτσιρίκια που υποστηρίζουν την Ατλέτικο να πάνε στο σχολείο σήμερα φορώντας με περηφάνια τις φανέλες της ομάδας.

«Παιδιά, πηγαίνετε αύριο στο σχολείο φορώντας τη φανέλα της Ατλέτικο» είπε ο Γκριεζμάν χαμογελώντας.

"Go to school tomorrow wearing the Atleti shirt, kids."

