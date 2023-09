Η Νιούκαστλ έγραψε ιστορία με τους οκτώ διαφορετικούς σκόρερ

Οι «Καρακάξες» έκαναν πάρτι στην έδρα της Σέφιλντ και είδαν οκτώ παίκτες, να βάζουν το όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Premier League.

Οι Λόνγκσταφ, Μπερν, Μπότμαν, Γουΐλσον, Γκόρντον, Αλμιρόν, Γκιμαράες και Ίσακ ήταν οι οκτώ διαφορετικοί σκόρερ της Νιούκαστλ, που έγραψαν ιστορία με την επίδοσή τους.

Longstaff ⚽

Burn ⚽

Botman ⚽

Wilson ⚽

Gordon ⚽

Almirón ⚽

Guimarães ⚽

Isak ⚽



Newcastle drop EIGHT on Sheffield United—They are the first Premier League side ever to have EIGHT different scorers in one game 🤯 pic.twitter.com/jUkq5ux5OW