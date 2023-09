Αντίπαλοι ΑΕΚ: Άνευ όρων παράδοση στην Παρί (4-0) για τη Μαρσέιγ (vids)

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Europa League με τον υπηρεσιακό, Ζακ Αμπαρδονάδο στον πάγκο βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ. Μόλις 8' ο Χακίμι άνοιξε το σκορ για την Παρί που δεν πτοήθηκε παρά την απώλεια του Μπαπέ με τραυματισμό στο 32' και έφθασε στο δεύτερο γκολ στο 37' με τον Κόλο Μουανί.

Ενώ στο 47' ήρθε ο Γκονσάλο Ράμος που είχε αντικαταστήσει νωρίτερα στο ματς τον Μπαπέ, να γράψει το 3-0. Η Παρί δεν τα παράτησε, συνέχισε στο ίδιο τέμπο και έφθασε στο 4ο γκολ με τον Ράμος στο 89'.

Η ενδεκάδα της Μαρσέιγ: Πο Λόπες, Εμπεμπά, Γιγκό, Μπαλέρντι (83' Μεϊτέ), Κλος (84' Ναντίρ), Ρονζιέ, Ουναχι (46' Αρίτ), Βερετούτ, Λόντι, Καρβάλιο (46' Εντιαγιέ), Ομπαμεγιάνγκ (75' Κορέα).

Gonçalo Ramos scored his first PSG goal against Marseille. What a moment to open his account!



pic.twitter.com/3L5J8ywNl2