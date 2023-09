Ξεκίνησαν οι απολύσεις στον Άγιαξ: Παρελθόν ο τεχνικός διευθυντής!

Ούτε μισό χρόνο δεν πρόλαβε να κλείσει στο πόστο του τεχνικού διευθυντή του Άγιαξ, ο Σβεν Μίσλιντατ.

Ο Γερμανός αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Αίαντα, λίγες ώρες μετά την οριστική διακοπή της αναμέτρησης με την Φέγενορντ, με το σκορ στο 0-3.

Ο Μίσλιντατ χρεώνεται σωρεία κάκιστων μεταγραφικών επιλογών μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και μία σκοτεινή ιστορία γύρω από την μεταγραφή του Μπόρνα Σόσα, στην οποία ο ατζέντης του Κροάτη αριστερού μπακ φέρεται να είναι μέτοχος / συνεργάτης του Μίσλιντατ σε εταιρία στατιστικής ανάλυσης που έχει ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Στουτγκάρδης.

Ajax has ended the collaboration with Director of Football Sven Mislintat with immediate effect. The lack of broad support within the organisation is the reason behind this decision.