Οριστική διακοπή στο Άγιαξ - Φέγενορντ (vid)

Το ματς διεκόπη για 3η φορά στο 55' από τον ρέφερι Γκιοζουμπούκ που έβλεπε τα πυροτεχνήματα, τα βεγγαλικά και τα καπνογόνα που έπεφταν σωρηδόν στον αγωνιστικό χώρο από τους οπαδούς του Αίαντα. Οι φίλοι της αντιπάλου της ΑΕΚ στο Europa League δεν μπορούσαν «χωνέψουν» ότι η ομάδα τους έχανε με 3-0 έχοντας κάκιστη εικόνα.

Έτσι αφού έγιναν δύο διακοπές, η μία εκ των οποίων οδήγησε τις δύο ομάδες και τον ρέφερι στα αποδυτήρια, η 3η αποδείχθηκε καταδικαστική, με το ντέρμπι να διακόπτεται οριστικά.

Για την ιστορία η ενδεκάδα του Άγιαξ αποτελούνταν από τους: Χόρτερ, Γκάεϊ (32' Ρενς), Σούταλο, Χάτο, Σόσα (46' Σαλάχ-Εντίν), Φος, Φαν ντεν Μπόμεν, Τέιλορ, Μπέρχαους, Μπρόμπεϊ, Μπόρχες.

Δείτε το βίντεο:

Play has been stopped in the match between Ajax and Feyenoord as fans are throwing flares onto the pitch.



Ajax are currently 3-0 down with 55 minutes played.



(@DutchLeagues)pic.twitter.com/nJOijhqUdc