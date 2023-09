Ολοταχώς για οριστική διακοπή το Άγιαξ - Φέγενορντ! (vid)

Για τρίτη φορά το μεγάλο ντέρμπι του ολλανδικού πρωταθλήματος διακόπτεται έπειτα από ρίψη βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και καπνογόνων στον αγωνιστικό χώρο.

Ως εκ τούτου οι παίκτες των δύο ομάδων και ο διαιτητής εισήλθαν στο 55' εκ νέου στα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς στην Ολλανδία, η δεύτερη διακοπή και είσοδος των ομάδων στα αποδυτήρια οδηγεί σε οριστική διακοπή του ματς. Υπάρχει μία εξαίρεση: Εάν ο σύλλογος μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, τότε ο αγώνας θα συνεχιστεί ξανά. Ως αποτέλεσμα, ο ρέφερι, Gözübüyük διαβουλεύεται τώρα με τους συλλόγους, την KNVB και τον δήμο.

Play has been stopped in the match between Ajax and Feyenoord as fans are throwing flares onto the pitch.



Ajax are currently 3-0 down with 55 minutes played.



(@DutchLeagues)pic.twitter.com/nJOijhqUdc