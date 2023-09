Διέκοψαν προσωρινά το ματς με τη Φέγενορντ οι οπαδοί του Άγιαξ στο 0-3!

O κακός χαμός στο Άμστερνταμ και δη κατά τη διάρκεια του ντέρμπι ανάμεσα στον Άγιαξ και τη Φέγενορντ.

Στο 2-0 είχε διακοπή εννέα λεπτών για ένα ποτήρι μπύρας που έπεσε στο γήπεδο. Άμεσα βρέθηκε ο ένοχος και απομακρύνθηκε από τον αγωνιστικό χώρο. Μετά το 3-0 έπεσαν καπνογόνα, κάποιοι από τους οπαδούς του Άγιαξ εισήλθαν και στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ο διαιτητής της αναμέτρησης να στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Λίγο αργότερα ο ρέφερι μαζί με τις δύο ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο και το ματς συνεχίζεται κανονικά με τον διαιτητή, Γκιουζουμπογιούκ να είναι ξεκάθαρος πως σε περίπτωση ρίψης νέων βεγγαλικών και καπνογόνων στον αγωνιστικό χώρο το ντέρμπι του ολλανδικού πρωταθλήματος θα διακοπεί οριστικά.

Ajax - Feyenoord suspended, fireworks by Ultras on the pitch. Ajax getting destroyed by Feyenoord: 0-3 in the first half #AJAFEY pic.twitter.com/1Ck4adsdhu