Το μήνυμα του Γκουντογκάν μετά τη δύσκολη νίκη της Μπαρτσελόνα: «Πρέπει να βελτιωθούμε»

Οι Καταλανοί χρειάστηκε να κάνουν ανατροπή κόντρα στην ομάδα από το Βίγο και τελικά επικράτησαν με 3-2 για την Πριμέρα Ντιβιζιόν.

Με μήνυμά του στο Twitter ο διεθνής Γερμανός μεσοεπιθετικός παραδέχθηκε πως ο ίδιος και οι συμπαίκτες του χρειάζεται να βελτιωθούν.

«Απίθανη επιστροφή, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που χρειάζεται να βελτιώσουμε» έγραψε ο Γκουντογκάν.

Incredible comeback 🔥⚽ but also many things we need to improve! #ForçaBarça ❤️💙 @FCBarcelona pic.twitter.com/3RPSGbozir