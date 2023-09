Τα... πήρε με τον Ρόδρι ο Γκουαρδιόλα: «Πρέπει να μάθει να ελέγχει τον εαυτό του»

Μπορεί οι «Πολίτες» να επικράτησαν της Φόρεστ με 2-0, αλλά ο Ισπανός τεχνικός δεν έκρυψε την οργή του για την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Ισπανός μέσος.

Και, μάλιστα, μιλώντας μετά το παιχνίδι ο Γκουαρδιόλα είπε ότι δεν θεωρεί πια τον Ρόδρι τον καλύτερο μέσο στον κόσμο!

«Ελπίζω να μάθει από αυτό που έγινε. Ο Ρόδρι θα πρέπει να μάθει να ελέγχει τον εαυτό του και τα συναισθήματά του. Αυτό πρέπει να κάνει. Εγώ μπορώ να πάρω κίτρινη κάρτα αλλά ο Ρόντρι δεν μπορεί να πάρει κίτρινη κάρτα, εγώ δεν παίζω.

Οι παίκτες που είναι μέσα στο γήπεδο οφείλουν να είναι προσεκτικοί. Απόψε ο Ρόντρι δεν είναι ο καλύτερος μέσος στον κόσμο... Εγώ δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου αλλά δεν παίζω» είπε ο Γκουαρδιόλα.

Pep Guardiola admits he's angry with Rodri and no longer considers him the best midfielder in world football 😂



🔗 https://t.co/773C3nURqK pic.twitter.com/rPKKOaH16g