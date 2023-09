Στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ ο Γιακουμάκης - Έφτασε τα 15 γκολ στο MLS! (vid)

Ο Έλληνας επιθετικός σημείωσε το 15ο του γκολ με την φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, σκοράροντας με υπέροχη λόμπα κόντρα στην Μόντρεαλ για να διευρύνει το προβάδισμα της ομάδας του στο 3-1.

Πλέον ο Γιακουμάκης είναι ο κορυφαίος «μπομπέρ» του MLS, με τον 28χρονο διεθνή επιθετικό να μοιράζεται την πρώτη θέση με τον Χάνι Μούκταρ της Νάσβιλ, που επίσης έχει σημειώσει 15 γκολ.

Δείτε παρακάτω το υπέροχο τέρμα του Γιώργου Γιακουμάκη:

Put some respect on Giorgos's name 😤 pic.twitter.com/XSFeEE5QgZ