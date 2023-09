Επικό αυτοτρολάρισμα της Μπόχουμ μετά την «επτάρα» από την Μπάγερν (pic)

Οι Βαυαροί ήταν καταιγιστικοί, ξέσπασαν στην Μπόχουμ επικρατώντας με 7-0, με τους φιλοξενούμενους να αυτοτρολάρονται στα Social Media για την βαριά τους ήττα.

Η Μπάγερν έχει επικρατήσει ξανά με 7-0 κόντρα στην Μπόχουμ το 2022 και το 2023, με την γερμανική ομάδα στο φινάλε να εξασφαλίζει την παραμονή της στην Bundesliga.

«Απλά για να ξέρετε: Κάθε φορά που η Μπάγερν μας έχει νικήσει 7-0 στο πρωτάθλημα, την ίδια σεζόν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας στην Bundesliga», ανέφερε χαρακτηριστικά το σχόλιο της Μπόχουμ.

Just to let you know: Every time Bayern has beaten us 7-0 in the league, we ended those seasons securing our place in the Bundesliga. 🤷‍♂️



7-0 #FCBBOC