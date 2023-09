Οπαδός της Μπράιτον αποθέωσε την ΑΕΚ και τον κόσμο της στον επίσημο «κιτρινόμαυρο» λογαριασμό στο Twitter (pic)

Η ΑΕΚ ευχαρίστησε την Παρσκευή μέσω social media την Μπράιτον για τη φιλοξενία της στο ματς της πρεμιέρας του Europa Lague την περασμένη Πέμπτη, ωστόσο εκείνο που έκανε εντύπωση, ήταν το σχόλιο οπαδού των «γλάρων» κάτω από την ανάρτηση που έγινε στον επίσημο λογαριασμό των «κιτρινόμαυρων» στο Twitter.

Στην ανάρτησή του, λοιπόν, ο οπαδος της Μπράιτον αποθέωσε την ομάδα του Αλμέιδα. «Κάνατε μία λαμπρή εμφάνιση το βράδυ της Πέμπτης με ατμόσφαιρα και μία πρώτη εμπειρία ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που εμείς οι οπαδοί της Μπράιτον δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», ανέφερε στο tweet του ο φίλος της αγγλικής ομάδας.

Και συμπλήρωνε: «Οι οπαδοί σας ήταν το credit της ομάδας σας και ανυπομονούμε για το ίδιο θερμό καλωσόρισμα όταν φθάσουμε στην υπέροχη πόλη της Αθήνας».

Δείτε το tweet:

👏A brilliant performance on Thursday night, with an atmosphere and a first experience of European football that us Albion fans will never forget! Your fans were a credit to you and we look forward to the same warm welcome when we arrive in your wonderful city of Athens.🤝💙