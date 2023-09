Με Ορτέγκα και Μπιέλ αλλά χωρίς Ποντένσε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού (pic)

Σχήμα 4-2-3-1 επιλέγει ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στους ομίλους του Europa League, με αντίπαλο τη Φράιμπουργκ. Σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ την Κυριακή, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δύο αλλαγές στην αρχική τους σύνθεση, με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα να ξεκινά στο αριστερό άκρο της άμυνας αντί του Κίνι και τον Μπιέλ σε ρόλο «δεκαριού», με τον Ποντένσε να μένει εκτός και τον Φορτούνη να μετατοπίζεται στην πτέρυγα.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Φρέιρε, Ρέτσος, Ροντινέι, Καμαρά, Χέσε, Φορτούνης, Μπιέλ, Μασούρας, Ελ Κααμπί.

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Φράιμπουργκ! / Our line-up for today’s match against SC Freiburg!#Olympiacos #UEL #OLYSCF pic.twitter.com/pl1LQMsGdU